Maggioranza: "inaccettabili le minacce contenute nel comunicato di DIM"

Cresce l'attesa per la Commissione Finanze di lunedì. Alla sede di Repubblica Futura una conferenza stampa dei Commissari di Maggioranza, per rispondere – dopo essersi rivolti alla Reggenza – al comunicato di giovedì di DIM. Quella di RETE ed MDSI – ha dichiarato questa mattina Enrico Carattoni, SSD - “è una lista di proscrizione”; in quel comunicato “si fanno minacce che lasciano sottendere azioni politiche e giudiziarie”. “Siamo tutti liberi, non abbiamo padroni – ha affermato Luca Boschi, di Civico 10 -; dopo il recente "CCR allargato" chi parla di svendita è in assoluta malafede”. Durante l'incontro – inoltre – è stato detto che la "settima relazione" è stata trasmessa nella notte a tutti i Commissari, e che, da una prima lettura, confermerebbe le risultanze di quelle precedenti. “Lunedì – ha continuato il Capogruppo di RF, Roberto Giorgetti – saremo chiamati ad esprimere un parere su questioni tecniche afferenti agli NPL Delta; se verrà appurato che la procedura di asta è stata corretta e che il prezzo è congruo, riteniamo che la decisione giusta sia vendere”



Nel video Roberto Giorgetti, Capogruppo Repubblica Futura