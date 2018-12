Congresso di Stato: sospeso temporaneamente l’obbligo di rientro per gli ucraini che vivono a San Marino

Con apposita delibera adottata questa mattina il Congresso di Stato ha sospeso temporaneamente e in via straordinaria l’obbligo di rientro per i cittadini ucraini che vivono a San Marino, il cui permesso di soggiorno sia già scaduto a far data da oggi o in scadenza entro il 31 dicembre 2019.

Decisione motivata dalle attuali condizioni politico-sociali nel Paese. “Un doveroso atto di buon senso – ha commentato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi – per evitare situazioni gravi e spiacevoli per tutte quelle cittadine e cittadini ucraini che lavorano nel nostro Paese sia come assistenti alla famiglia, sia come lavoratori occupati in settori importanti della nostra economia, e le loro famiglie”. Sarà l’Ufficio Stranieri della Gendarmeria a rilasciare, per coloro che ne faranno specifica richiesta, un nuovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro.