Sentenze Asset: MDSI parla di "evidenti responsabilità politiche del Governo"

Dopo le recenti sentenze del Giudice Pasini sulla vicenda Asset, MDSI punta il dito contro l'Esecutivo. “Il Governo – si legge in un comunicato – preferisce fare lo scaricabarile, demandando a BCSM le responsabilità per eventuali ricorsi, dimenticandosi che 3 dei 4 Segretari di Stato, che siedono oggi nel CCR, erano presenti anche allora, quando imperversava Savorelli”. Si parla poi di “evidenti responsabilità politiche”, “per aver sostenuto e concesso manleve” a chi ha messo in atto quella operazione. Nella nota si cita inoltre “l'ordinanza Morsiani”, che – sostiene Movimento Democratico - “ha messo in evidenza i collegamenti fra vari personaggi con ruoli di primo piano in Banca Centrale, e Francesco Confuorti”. Non mancano – allora - critiche all'attuale Presidente di Carisp, Fabio Zanotti, e ad Antonio Kaulard. MD giudica infine “imbarazzante” la conferenza stampa di fine anno del Governo; definita “una litania di lodi ed autoincensamenti”. Secondo il Movimento, infatti, i 7 Segretari di Stato, avrebbero “aggravato la situazione già difficile del Paese”.