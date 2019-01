"La favola del treno che vola": il Ps ironizza sulle dichiarazioni del Segretario Michelotti

La monorotaia o nel termine tecnico "people mover" accende l'opposizione con il Ps che però ironizza sulle dichiarazioni del Segretario di Stato al Territorio. Il partito si dice preoccupato e scrive: “Michelotti, piuttosto che risolvere le tante problematiche interne al Paese, continua a raccontare la favola del treno che vola magari credendo che sia azionato persino dagli asini magici”. Sostenere che gli investitori li troveremo perché ovunque andiamo c'è gente che ci trova simpatici – attacca il Ps - suona come l’ennesima presa in giro per i cittadini” e teme che “a breve si torni a cammelli e faraoni che questo governo – conclude - ha sposato a più riprese nel recente passato”.