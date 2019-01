Caos targhe estere: il governo incontra l'ambasciatore Cerboni

Qualcosa si muove. Diffusa in mattinata la circolare sul sito del Viminale sulla questione targhe estere.



Documento che contiene le prime indicazioni operative al Decreto Sicurezza in materia. Oltre a confermare quanto già si conosceva, cioè le previste sanzioni e confische delle vetture con targa sammarinese, guidate oltre confine da cittadini residenti in Italia, non prevede ad oggi deroghe per San Marino; da una prima analisi emergono, però, approfondimenti in corso, in particolare nell'allegato 3, che chiamano in causa i veicoli immatricolati a San Marino e condotti da dipendenti e collaboratori italiani di imprese del Titano. San Marino non appartiene né all'Ue, né allo Spazio Economico Europeo, condizioni che già prevederebbero una deroga, ma “è necessario – fa notare la Circolare - tener presente l'eventuale portata della norma in relazione agli Accordi di buon vicinato in essere tra Italia e San Marino”. Valutazioni del Viminale che mettono sullo stesso piano sammarinese anche i veicoli dello Stato Città del Vaticano.



Intanto questa mattina i Segretari di Stato agli Esteri, Renzi e agli Interni, Zanotti hanno incontrato l'Ambasciatore d'Italia Guido Cerboni per consegnare due missive dirette agli omologhi Ministri italiani per una soluzione alla vicenda. Da 1 a 3 i casi di sanzione e confisca del mezzo che ormai quotidianamente arrivano all'attenzione di Palazzo Begni da diverse zone d'Italia, tra auto guidate da privati e auto aziendali. Situazione che sta ingenerando forte preoccupazione sia tra i cittadini, sia nella politica. L'Ambasciatore ha assicurato massimo impegno e attenzione al problema, ma insistendo su un punto: “Obiettivo dell'Italia – ha detto - non è certamente colpire il Titano, alla luce anche dei rinnovati rapporti di collaborazione tra i due Stati, bensì le sacche endemiche di evasione che interessano il Belpaese”.



Sentiamo Nicola Renzi Segretario di stato Affari Esteri