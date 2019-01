Incompatibilità Guzzetta, si pronunciano i Garanti

A sollevare in Consiglio una possibile incompatibilità del neo dirigente del tribunale Giovanni Guzzetta, Marco Gatti. Successivamente lo stesso Consigliere Dc, insieme a Federico Pedini Amati, Elena Tonnini, Alessandro Mancini, Iro Belluzzi e Giovanna Cecchetti si rivolgeva al Collegio Garante. Nel mirino l'incarico di Guzzetta come presidente del cda di una società italiana dal 27 marzo 2018 mentre sedeva come membro nel collegio dei garanti, di cui non fa più parte dal 5 dicembre. Nel frattempo – ricordano i membri di opposizione – pronunciava delle sentenze omettendo di comunicare ai colleghi la contestata incompatibilità. Per gli istanti era un dovere di Guzzetta palesarla e responsabilità del Collegio rilevarla.



Il Collegio ha deliberato il 4 gennaio. Oggi è ufficiale. Dispone il non luogo a provvedere dato che ricorda che l'attuale dirigente del tribunale ha rassegnato le dimissioni dal Collegio prima dell'esposto. Sull'incompatibilità osserva che non era pervenuta alcuna segnalazione in merito. Infine, sulla validità dei procedimenti del collegio ai quali Guzzetta ha partecipato, fa presente che la norma che regola le incompatibilità va opportunamente interpretata con riferimento ad ogni singola fattispecie. Entrando nel merito, “l'accertamento della decadenza – si legge - non produce effetti retroattivi. È priva pertanto di ogni fondamento la pretesa nullità delle deliberazioni assunte dal Collegio”. Marco Gatti non digerisce. “Abbiamo negli organismi principali dello Stato – dice - figure che non rispettano i requisiti imposti dalle leggi. Segnalerò in Europa quanto sta accadendo”. La questione sarà probabilmente oggetto di dibattito in Comma Comunicazioni del Consiglio della prossima settimana.



MF