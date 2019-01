Unioni civili a San Marino: quasi tutto pronto affinché la legge sia operativa

Novità sul fronte delle unioni civili. È quasi tutto pronto affinché la legge, approvata a novembre, sia pienamente operativa. Manca, infatti, come fa sapere la Segreteria di Stato agli Interni, il decreto delegato al quale si sta lavorando affinché coppie eterosessuali o omosessuali possano unirsi civilmente. Insieme alla normativa, ci si sta occupando degli aggiornamenti software per rilasciare le relative certificazioni a livello di Stato civile. Ci sono, insomma, delle procedure pratiche da completare. Per metà febbraio dovrebbe essere tutto pronto, sia sul fronte giuridico che burocratico, così da poter registrare le prime unioni. Al momento diversi cittadini si sono informati perché interessati a unirsi.



