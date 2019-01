Referedum su credito imposta e gestione pubblica AASS: depositate 1100 firme

I Comitati promotori dei due referendum – per la non convertibilità del credito di imposta in debito pubblico e per il mantenimento della gestione pubblica dell'AASS – rappresentati da Emanuele Santi e da Andrea Belluzzi, hanno depositato in Segreteria Istituzionale le oltre 1100 firme raccolte a sostegno dei due quesiti. Completato così formalmente l'iter previsto per legge, ora la parola passa al Collegio Garante per esprimersi sul recepimento dei due quesiti negli articoli presenti in finanziaria in materia. I Comitati Promotori ringraziano i cittadini per l'ampia adesione. Da domani al via la raccolta firme a sostegno, questa volta, del referendum sulla legge elettorale.