Tlc: Zafferani risponde a Dim su Zte e Public NetCo

Chiamato in causa da un comunicato diffuso da Democrazia in Movimento sulla partnership con il colosso cincese delle tlc "ZTE", il Segretario di Stato Andrea Zafferani dichiara che non si è fatto un bando perché lo Stato non è mai stato alla ricerca di un semplice fornitore di beni e servizi, ma di un partner tecnologico a tutto tondo per la gestione e lo sviluppo della rete dello Stato e più in generale del settore Tlc a San Marino. "Non a caso - precisa il Segrertario di Stato - i due memorandum firmati con Zte non prevedono soltanto la fornitura di beni e servizi" ma anche un training center; investimenti in Repubblica legati all'innovazione; una collaborazione in relazione alla partecipazione della Repubblica di San Marino ad Expo 2020 Dubai.

In merito a "Public NetCo" Zafferani afferma che in questa fase è in corso il progressivo passaggio di competenze, uomini e risorse economiche. Il Segretario si dichiara aperto a proposte e suggerimenti da Dim come da altri in attesa di riferire quanto prima in commissione finanze.



Il comunicato stampa integrale