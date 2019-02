Assemblea Parlamentare del Mediterraneo: i consiglieri Valentini (Rf) e Bronzetti (Ps) a Belgrado per la 13° Plenaria

Al centro la discussione sugli sviluppi politici e sulla sicurezza nella regione del MENA (Medio Oriente e Nord Africa), il Global Compact per la Migrazione, le minacce del terrorismo, la cooperazione economica e le agevolazioni per il mercato, le sfide legate ai cambiamenti climatici e la promozione dei Diritti Umani. Partecipano ai lavori dei lavori della 13° Sessione Plenaria APM - fino a domani, 22 febbraio – i consiglieri Mara Valentini (capodelegazione) e Denise Bronzetti. San Marino aderisce dallo scorso anno all'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo: nata dall’attività dell’Unione Interparlamentare nel 2005, riunisce i Parlamenti dei Paesi che si affacciano a nord e a sud del Mediterraneo, con l’obbiettivo di discutere problematiche comuni quali l’immigrazione, il terrorismo, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile.