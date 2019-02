Consiglio: slitta il voto sul Dirigente del tribunale dopo il muro contro muro

I lavori si sono interrotti al comma 5 sulle dichiarazioni di voto. Dopo il muro contro muro sul progetto di modifica della legge qualificata per riconoscere a Guzzetta i poteri del magistrato dirigente, presentato dalla maggioranza. Dunque la sessione consiliare si conclude, con la convocazione già ufficializzata di un secondo Consiglio grande e generale di Febbraio, previsto per la prossima settimana, da lunedì 25 a mercoledì 27 febbraio. Nel cui ordine del giorno figura il proseguimento e la conclusione del comma 5, oltre agli rimasti inevasi.



Intanto Matteo Ciacci e Michele Muratori sono stati nominati in Commissione Affari di Giustizia, in sostituzione del Capitano Reggente Luca Santolini e del Sds Eva Guidi, entrambi con 53 voti a favore e 1 astenuto



L'opposizione, come aveva anticipato nel dibattito, questa volta concorre al raggiungimento del quorum per consentire la sostituzione dei membri di maggioranza