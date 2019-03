Il Segretario di Stato Podeschi in visita in Giappone a Tokio e Kioto

La rockstar nipponica Takamizawa ha annunciato un concerto sul Titano nel 2020. Podeschi terrà un discorso anche in tempo di monaci buddisti

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Marco Podeschi è in visita in questi giorni in Giappone nelle città di Tokyo e Kyoto. Insignito di un'onorificenza di Sant'Agata Toshihiko Takamizawa, l'artista – notissimo in Giappone – che nel febbraio dell'anno scorso realizzò uno speciale tv su San Marino per “Nippon tv”-





La visita in Giappone del Segretario Podeschi è cominciata domenica a Tokio quando in occasione di una conferenza stampa organizzata dall'artista Toshihiko Takamizawa ha presentato insieme all'ambasciatore di San Marino in Giappone Manlio Cadelo la Repubblica di San Marino come meta turistica e luogo di produzione di eccellenze enogastronomiche. Toshihiko Takamizawa, rockstar del paese del sol levante che a febbraio 2018 realizzò a San Marino uno speciale per “Nippon Tv”, è stato insignito di un'onorificenza di Sant'Agata, perché si è distinto nella sua attività artistica e ha dimostrato sentimenti di sincera amicizia verso la Repubblica. L'artista ha annunciato che nel 2020 terrà un concerto a San Marino.



La visita del Segretario di Stato Podeschi è proseguita ieri nella capitale nipponica, al Ministero dell’Istruzione, cultura, sport, scienza e tecnologia dove ha avuto una riunione con il Direttore Generale degli Affari Internazionali Mami Oyama.

Nel colloquio sono stati trattati temi di collaborazione fra San Marino e Giappone in materia culturale, sull’istruzione e sull’università. Il Segretario di Stato Podeschi ha spiegato come vi sia forte attenzione verso il Giappone espressa anche dalla manifestazione Nippon Matsuri Festival e dalla presenza dell’unico tempio scintoista in Europa.

Inoltre si è ricordato il fatto che l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Giappone Manlio Cadelo ricopre il ruolo di decano del corpo diplomatico e consolare estero accreditato in Giappone.



Durante l’incontro si è parlato anche dei Giochi Olimpici di Tokyo, a cui some sempre parteciperà anche San Marino con alcuni atleti.

Oggi il Segretario di Stato Podeschi ha proseguito la visita spostandosi a Kyoto per il l'incontro con il sindaco Kadokawa e domani terrà un discorso in un tempio Choushuji del Rev. Nagamatsu durante un incontro di monaci buddisti.



l.s.