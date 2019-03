Referendum modifica legge elettorale: i Garanti dichiarano l'ammissibilità delle firme

Notificata a Luca Beccari, presidente del comitato referendario, l'ammissibilità - stabilita dal Collegio Garante per la Costituzionalità delle Norme - delle 1200 firme raccolte a favore del referendum per la modifica della legge elettorale. Adesso spetterà alla Reggenza emanare il decreto che di fatto avvierà l'iter che porterà i sammarinesi alle urne per la consultazione referendaria. Referendum che sarà celebrato presumibilmente fra fine maggio/inizio giugno. Ma che può essere evitato. I capigruppo di minoranza hanno infatti depositato un progetto di legge per adeguare la norma e che potrebbe approdare in prima lettura proprio in questo Consiglio di marzo.