Il Ps elegge il Presidente e guarda alla società civile

Il Partito Socialista completa i suoi organismi a partire dal presidente. E' stato eletto per acclamazione Massimo Montanari. Cambia anche la direzione con l'ingresso di quattro nuovi membri. L'attenzione della Direzione si è poi spostata su situazione politica, prospettive del partito e linee di indirizzo. Impietosa l'anali del capogruppo Alessandro Mancini che, partendo dai dati macroeconomici interni, ha parlato di una triste marcia verso la recessione. “Mancano – dice - segnali di crescita e di ritrovata fiducia nel sistema". Lo scontro “ senza precedenti” tra potere legislativo e potere giudiziario - aggiunge - si riverbera sulla percezione dello stato di diritto. Lo sforzo dell'opposizione con forze economiche e sociali nel dare al paese un modello economico sostenibile - continua - va ora tradotto in un progetto che indichi obiettivi, soluzioni e priorità". Riguardo al futuro del partito, “ non basta – dice Mancini – riaggregare l'area riformista, occorre lanciare un forte appello alla società civile consentendo a chi si riconosce negli ideali della tradizione centrista, laica e moderata, di trovare un nuovo spazio politico”. Il progetto, oltre a dare risposte sul piano economico, dovrà affrontare anche le riforme istituzionali.



MF