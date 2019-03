SSD difende Zanotti. "Scelta autorevole"

"Sapere che alla manifestazione organizzata dal Sindaco di Milano, c’era anche un pezzo di San Marino riempie di orgoglio". Così SSD si schiera al fianco del Segretario agli interni e afferma che "avere il coraggio di mettere al primo posto i diritti al di là di ogni strategia e piaggeria, eleva il livello di autorevolezza delle parti." Autorevole, scrive SSD, è Guerrino Zanotti e non quei partiti che ci dicono di rivolgersi a testa china agli interlocutori per chiedere favori. Noi, prosegue la nota, stiamo contro il muro ai confini col Messico, con chi si oppone alla tortura e alla pena di morte perpetrata su centinaia di persone in Cina, con chi in Russia rivendica il diritto alla libertà di espressione e con chi difende il diritto dei migranti di essere messi in sicurezza e di ricevere un’accoglienza dignitosa. Quando il Segretario Zanotti si presenterà ai tavoli di confronto con i propri interlocutori, siano questi italiani, americani, cinesi, russi, conclude SSD, loro sapranno di trovarsi di fronte a chi non è disponibile a cedere sui diritti