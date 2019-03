SIT Group in forte espansione, investimenti "strategici" da 47 milioni di euro

Delibera in Congresso per fare rientrare l'azienda di Faetano nel Decreto che agevola procedure e sburocratizza

In Congresso di Stato le Segreterie Industria e Finanze presentano una delibera che inserisce i prossimi investimenti della Sit fra quelli strategici. L'azienda di Faetano è in forte espansione, si parla di investimenti di 47 milioni di euro e potendo rientrare nel decreto delegato del 31 gennaio – rivolto a infrastrutture pubbliche e private - potrà godere di agevolazioni burocratiche in termini di tempistiche e iter autorizzativi. “Prima riescono a finire i lavori e prima assumono persone”, spiega il Segretario al Territorio Augusto Michelotti. In Congresso è stato poi nominato Nicola Muccioli Direttore dell'AIF e istituita un'ambasciata sammarinese a Tirana.



MF