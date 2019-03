La Dc chiede di approvare il sostegno alle famiglie delle Associazioni laicali

La Dc si schiera al fianco del Coordinamento delle Associazioni laicali della Diocesi che, nei giorni scorsi, ha depositato un Progetto di Legge di iniziativa popolare sottoscritto da oltre 500 cittadini, che ha come obiettivo il sostegno alle famiglie, ai genitori e alle madri, in particolare, che scelgono di avere dei figli. Questo sostegno, sottolinea la nota, oltre che attuarsi con la intensificazione della rete sociale messa in atto dalle associazioni e da tutta la comunità civile, si concretizza accompagnando la responsabilità genitoriale con specifici interventi economici. Interventi che vanno dalla corresponsione di assegni famigliari a partire dal momento della certificazione della gravidanza e possono arrivare fino a prevedere un contributo equivalente al minimo pensionistico per le madri in carenza di reddito.