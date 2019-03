Per le "Europee" del 26 maggio al voto anche migliaia di sammarinesi con doppia cittadinanza

Anche un folto gruppo di sammarinesi voterà alle elezioni europee del 26 maggio. Si tratta dei tanti che, oltre alla cittadinanza sammarinese, hanno quella italiana e quindi europea. Quel giorno potrebbero votare due volte, in due paesi diversi.

Mancano poco più di due mesi alle elezioni europee e il vicepresidente del Comites Alessandro Amadei rivolge un forte appello al voto ai numerosi elettori italiani residenti a San Marino. Non se ne conosce il numero esatto, anche se non dovrebbe differire di molto dai 9.846 aventi diritto, delle elezioni politiche italiane del 2018.

Amadei auspica che anche in questa tornata elettorale del 26 maggio confermino la tradizione di un'altissima affluenza al voto. Superò il 75% nelle politiche dello scorso anno ma in quel caso si poteva votare per corrispondenza mentre alle elezioni europee gli italiani residenti a San Marino, e in tutti i paesi extra-ue, potranno esercitare il diritto di voto solo recandosi direttamente nel comune italiano di provenienza. E quelli con doppia cittadinanza – che sono svariate migliaia - potrebbero essere chiamati alle urne due volte, in una stessa giornata, in due paesi diversi. Il 26 maggio, infatti, è una delle date possibili per il referendum di San Marino sulla legge elettorale.



l.s.