L'Efta sul Titano per approfondire la conoscenza del Paese

Si apre la fitta agenda di incontri a San Marino per l'Efta, gruppo del Consiglio dell'Unione Europea composto da rappresentanti diplomatici dei Paesi membri e guidato dalla presidenza rumena di turno. L'Efta è in Repubblica per approfondire la conoscenza del Paese che, con Monaco ed Andorra, sta portando avanti un percorso di associazione con l'Ue. La giornata si è aperta con l'incontro con una delegazione di Governo composta dai Segretari di Stato Renzi, Guidi e Zafferani seguito da una riunione con esponenti della Commissione Esteri. Poi gli incontri con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e con l'ambasciatore d'Italia Cerboni. Attenzione anche al settore bancario e finanziario e all'economia nel compresso: i rappresentanti Efta hanno infatti avuto dei meeting con Banca Centrale, Agenzia di informazione finanziaria, Associazione bancaria sammarinese e con i sindacati. Nel pomeriggio si parlerà di Agenzia per lo sviluppo e sono previste visite ad imprese del Titano.