Referendum legge elettorale: si vota il 2 Giugno

Emesso dalla Reggenza il decreto che fissa la data per la celebrazione del referendum sulle modifiche alla legge elettorale. Si andrà alle urne il 2 giugno.

Si ragiona se chiamare i cittadini al voto nella stessa data anche per il quesito confermativo di revisione Costituzionale dopo che l'Aula non ha trovato la maggioranza assoluta.



MF