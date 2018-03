Il liscio ha fatto ballare e continua a far ballare generazione di romagnoli. "A Balè" rigorosamente in dialetto è un format che San Marino Rtv dedica alla canzone popolare. In studio con il giornalista Roberto Chiesa, la cantante Luana Babini voce storica dell'orchestra Casadei e poi titolare di altre numerose formazioni. Ogni puntata sarà dedicata ad uno strumento, con artisti di primo piano ospiti in studio e la riproposizione di brani che hanno fatto la storia e altri inediti per i quali è fondamentale il supporto delle Edizioni Musicali Casadei e della Casadei Sonora. 12 puntate, un viaggio nella storia del ballo liscio e delle sue orchestre.



