Chi, nella vita, almeno una volta, non è finito "nel cantone delle botte"? Il modo di dire è romagnolo e può essere tradotto con "essere nell'angolo e prendere schiaffoni da tutte le parti".

Su San Marino RTV, il giovedì sera alle 20.40, il cantone delle botte diventa un programma televisivo dove il protagonista sarà proprio chi è salito agli onori della cronaca per avere messo tutti in disaccordo.



