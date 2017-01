Carte Scoperte

Chi gioca a carte scoperte non ha segreti. Si racconta, spesso sorride, non risparmia i particolari talvolta difficili, spiega.

Tutti nella vita son chiamati a fare delle scelte, Sonia Tura invita i cuoi ospiti a svelare i motivi.

Un tavolo bordeaux, sfondo nero. C’è solo il racconto del protagonista in Carte Scoperte, il nuovo format ideato e condotto dal Capo Redattore di San Marino RTV.

Non ci sono risposte banali e nemmeno domande scontate. Chi accetta l’invito lascia il bluff fuori dallo studio.



Regia di Luca Binelli



In onda sul DTT canale 73 e canale satellitare 520 di Sky e 73 del Tivùsat il mercoledì alle 21.00.



