Per la prima volta l'ex ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti accetta di parlare di San Marino e dei momenti di tensione che hanno caratterizzato il rapporto tra i due paesi. "Qualcuno - afferma al microfono di Sergio Barducci - deve fare un mea culpa".

Con Francesco Guccini e l'intervista di Sergio Zavoli a Padre Michele Casali, frate domenicano che insieme al cantautore fondò l'Osteria bolognese.

Chiusa per turno da oltre 30 anni, è tornata in questi giorni a vivere l'Osteria della Dame. Simbolo di un'epoca - la Bologna dei cantautori; unica l'esperienza - quella originata dall'incontro fra Francesco Guccini e Padre Michele Casali, che voleva per i suoi giovani un luogo di socialità nel nome dell'arte e della musica.