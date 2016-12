Domani sarà bello

"Domani sarà bello": il Vangelo della domenica raccontato dal Vescovo di San Marino Montefeltro.

Dal 7 novembre ogni sabato alle 15,00 con replica la domenica alla 10.45, Monsignor Andrea Turazzi spiegherà la parola di Dio, in luoghi simbolo della diocesi San Marino Montefeltro. Con lui giovani, laici, religiosi per un momento di riflessione che va al di là della catechesi.



CLICCA QUI per guardare le puntate di DOMANI SARA' BELLO