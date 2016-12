In che verso va il mondo





















Quinta serie di “In che verso va il mondo” su San Marino RTV. La poesia torna sul piccolo schermo insieme a Davide Rondoni, poeta e scrittore.

Dieci puntate dedicate al tema della “Bellezza”.

Torna la poetry box di San Marino RTV in collaborazione con il festival riminese "Parco Poesia" per dare voce ai giovani poeti.



“In Che Verso va il Mondo” è un programma di Davide Rondoni, con la collaborazione di Isabella Leardini. Regia di Carlo Brenda, immagini di Mirko Gnani, in redazione Annamaria Sirotti.



Dal 15 ottobre, tutti i sabato alle 23





GUARDA LE NUOVE PUNTATE