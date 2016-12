Dopo aver raccontato le storie belle legate ai grandi del calcio, Campioni e Campioni raddoppia e propone in questa seconda serie una viaggio tra le squadre che sono entrate nella storia.



Il ricordo del Direttore Italo Cucci, la testimonianza del Capitano Eraldo Pecci per attraversare città, continenti, epoche.



Conduce Roberto Chiesa:



Italo Cucci, giornalista e scrittore, opinionista e già direttore di Guerin Sportivo, Corriere dello Sport-Stadio, Quotidiano Nazionale e altre numerose testate. Vincitore di numerosi premi letterari, ha anche collaborato con Pupi Avati alla sceneggiatura del film “Ultimo Minuto”.



Eraldo Pecci ha frequentato come calciatore la serie A degli anni '70 e '80. Era a Napoli con Diego Maradona, nella Fiorentina di Antognoni, capitano del Bologna, ma soprattutto al Torino vero amore sportivo della sua vita. Dopo il ritiro ha lavorato in Rai in veste di commentatore ed è stato editorialista per il quotidiano Il Giorno. Ha scritto “Il Toro non può perdere”, un libro che trasuda sentimenti e appartenenza alla maglia granata.



Campioni&Campioni va in onda sui canali:

520 SKY e 73 TivùSat

73 e 93 digitale terrestre Emilia Romagna e Marche



In streaming sulla web/TV



ORARI DELLE PUNTATE:

VENERDI' ore 22.00 (a partire dal 5 Febbraio 2016)



REPLICHE:

DOMENICA ore 13.00

LUNEDI' ore 9.20



CANALE SPORTIVO

SABATO ore 20.45

DOMENICA ore 11.00

LUNEDI' ore 22.15



