iNBiCi Passione sui Pedali - Puntata del 08/06/2017

iNBiCi Passione sui Pedali - Puntata del 6/04/2017

Ospiti in studio: l'ex professionista Fabio Sacchi, il finisseur che, in maglia azzurra e con le insegne di Fassa Bartolo e Milram, ha contribuito alle più grandi vittorie di Cipollini e Petacchi, il titolare di Nob (Not Only Bike) Luca Celli (anche lui ex professionista) e Giuseppe Costantini, amministratore delegato della società romana di marketing e comunicazione Immediatlely.