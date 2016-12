Pesaro-Pistoia 57-59: 4° stop casalingo di fila per la VL

Primo successo esterno dei toscani, che fanno loro un match brutto ma in bilico fino alla fine. L'ennesimo ko di Cremona permette ai ragazzi di Bucchi di mantenersi comunque a +4 dall'ultimo posto.

L'allergia della VL Pesaro all'Adriatic Arena è talmente forte da trasformarsi in cura per il mal di trasferta di Pistoia, che passa 57-59 e trova il primo successo esterno del suo campionato. Per i marchigiani invece è la quarta sconfitta casalinga di fila: vincere a Caserta non è bastato per dare la scossa a una stagione sin qui deludente.



Infatti, al pronti-via Pistoia si appoggia sull'asse Crosariol-Petteway – 27 punti in due a fine gara – e si porta sull'1-9. Per fortuna della VL però gli avversari non sono proprio una macchina da guerra, così, nonostante gli appena 7 punti segnati nei primi 10', i ragazzi di Bucchi restano in partita.



E nel secondo quarto ecco l'accelerazione che porta al sorpasso firmato Jones, cui segue la tripla di Ceron che vale il +4. Da lì all'intervallo Pistoia piazza un 7-0 che la rimette avanti, quindi inizia un match equilibrato tra due squadre non proprio irresistibili. La tregua sancita nel terzo quarto – chiuso sul 42 pari – regge fino a metà dell'ultima frazione.



Poi Pistoia sembra trovare lo strappo decisivo e, al 38°, sale fino al +10 grazie al canestro di Boothe. Ma, un po' a sorpresa, arriva la reazione d'orgoglio della VL: centro del solito Jones – che finirà con 17 punti, come Fields, e 14 rimbalzi – e soprattutto due triple di Jasaitis, la seconda delle quali vale il -2 a 20” dal termine.



Un'infrazione di passi ospite regala a Pesaro l'opportunità di mettere la freccia a -8”, la bomba di Jones però finisce sul ferro e poi tra le braccia di Boothe. A quel punto Jasaitis spende il fallo e manda in lunetta Okereafor, che risponde con uno 0/2: Nnoko arpiona il 12° rimbalzo della sua partita e scarica ancora sul lituano, il cui tentativo dalla distanza è tanto disperato quanto inefficace e sancisce la sconfitta. Che comunque non avvicina la zona rossa, visto che il fanalino di coda Cremona perde lo scontro diretto con Cantù e resta a -4.



RM