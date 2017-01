Volley: cominciata l'ottava edizione del memorial Alessandro Casadei, San Marino centra la finale

Quatrangolare che vede il sestetto di Stefano Mascetti iniziare il percorso verso San Marino 2017. Non ci saranno tornei ma solo stage e amichevoli in avvicinamente all'appuntamento di giugno, ecco perchè per il C.T sono molto importanti anche queste partite con formazioni di categoria superiore come Morciano affrontato in semifinale. Il sestetto biancoazzurro è partito con qualche assenza come quella di Mattia Zonzini e del palleggiatore Paolo Crociani. Durante il primo gioco leggero infortunio alla caviglia anche per Marco Rondelli, uscito per qualche minuto, poi rientrato per portare il suo contributo. Morciano, sestetto di serie B, ha fatto suo il primo set. Alla distanza è uscita la Nazionale sammarinese trascinata da Francesco Tabarini, Farinelli e Benvenuti. Dallo 0 -1 si è passati alla parità 1-1 poi allungo San Marino fino al 3 a 1 finale. Un'ottima partita - ha dichiarato il C.T Stefano Mascetti- contro una formazione quotata, che ci permetterà di incamerare ulteriore fiducia nei nostri mezzi, anche in previsione della ripartenza del campionato prevista per sabato quando la Titan Services sarà impegnata a Faenza. San Marino in finale. Questa sera ore 20.30 l'ultimo atto contro Conselice che ha battuto per 3 a 0 San Mauro Pascoli nell'altra semifinale. Il punteggio potrebbe far pensare ad una gara a senso unico, ed invece sono risultati tiratissimi tutti i tre i set che hanno visto i due sestetti giocarsi i set punto a punto. Questa sera Morciano - San Mauro Pascoli ore 18 per la finalina terzo/quarto posto a seguire San Marino - Conselice partita dai contenuti interessanti e derby speciale per Farinelli e Benvenuti che in campionato militano proprio nella squadra ravennate.



L.G