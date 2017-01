La Corsa alla Befana vivacizza il Natale delle Meraviglie

Si è tenuta oggi pomeriggio per le vie del centro la prima edizione della gara podistica giovanile non competitiva organizzata dalla Track&Field San Marino.

Partenza alle 15 da Piazza della Libertà e arrivo nel Piazzale Cava Antica, dopo aver percorso le contrade del centro di Città nella splendida cornice del Natale delle Meraviglie. Eccola qui la prima edizione della Corsa alla Befana, gara podistica giovanile non competitiva organizzata dalla Track&Field San Marino.



Al via 36 bambini, divisi in due categorie: Esordienti, dedicata ai concorrenti di età compresa tra i 6 e i 10 anni, e Ragazzi, riservata a chi aveva tra gli 11 e i 13 anni. Erano previsti due percorsi da 300 metri, per la prima categoria, e di 600 per la seconda.



Negli esordienti la vittoria è andata a Riccardo Laglia, tra i maschietti, e ad Aurelia Balsimelli, tra le femminucce. Sul podio anche Alessandro Ridolfi e Denis Melchiorre, da un parte, Anna Bendettini e Franca Fidelibus dall'altra. Nei ragazzi Alessandro Gualtieri ha preceduto Filippo Ricciotti e Luca Righi, nel femminile oro a Linda Ricciotti e argento ad Azzurra Podeschi.



Tagliato il traguardo i corridori si sono radunati nel punto di ristoro allestito dalla Track&Filed, dove sono partiti musica e foto di rito con la mascotte dei Giochi di San Marino 2017, il geotritone Sammy, passato a reclutare volontari in vista dell'ormai prossima manifestazione. E poi ovviamente le premiazioni, col Segretario allo Sport Marco Podeschi a mettere le medaglie al collo dei primi tre di ogni categoria.



RM