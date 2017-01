Sci Slalom Speciale Donne: In Austria torna a splendere Frida Hansdotter

Solo terza la Shiffrin non succedeva da 2 anni

Sorpresa. Mikaela Shiffrin è solo terza. Nello slalom speciale austriaco, la statunitense sbaglia la prima manche, quinta con 1 secondo e 38 di svantaggio rispetto alla svedese Frida Hansdotter.

Nella seconda la Shiffrin spinge forte, ma la sua gara le permette di recuperare solo due posizioni dalla quinta, sale fino al terzo posto. Non succedeva da 2 anni di vederla sul gradino più basso del podio,eccezion fatta per l'inforcata della settimana scorsa a Zagabria. Gara tiratissima e di grande pathos perchè dopo la Shiffrin, tocca alla norvegese Nina Loeseth. Sciata pulita e senza sbavature, arriva con 20 centesimi di vantaggio rispetto alla fuoriclasse statunitense. A questo punto la Hansdotter sa di aver un buon vantaggio, ma non si può amministrare nulla per terminare davanti. L'intermedio sorride, il vantaggio aumenta. Nella foga, la svedese qualcosa sbaglia, ma non più di tanto, e il finale è trionfale, 58 centesimi di vantaggio sulla Loeseth, e vittoria per la 31enne che sta tornando ai suoi livelli: quarta a Zagabria, terza a Maribor, e prima a Falchau, dove, curiosità vinse anche due anni fa. Le italiane tutte fuori dalla top ten con Chiara Costazza 12esima, 16esima Manuel Moelgg, esce nella seconda manche Irene Curtoni.



L.G