Basket: Scirea Bertinoro - Asset Banca 59-65

L'Asset Banca San Marino, cominca nel modo migliore il girone di ritorno del campionato di basket di serie C Gold. Il quintetto di Franco Foschi vince il derby sul parquet dello Scirea Bertinoro, con il punteggio di 65 a 59. Una partita giocata semple sul filo del grande equilibrio e decisa nei minuti finali con le triple di Frigoli e Rinaldi. Per i sammarinesi, che non hanno potuto utilizzare Macina e Amadori, tre uomini in doppia cifra. Bianchi con 15 punti, Frigoli 14 e 7 rimbalzi mentre Zannoni a chiuso a quota 12 punti.