Volley Serie C/ La Banca di San Marino vince e sono 9 consecutive

Periodo magico per le ragazze di Luca Nanni che battono nel derby Bellaria e chiudono il girone di andata al terzo posto in classifica, e si portano a – 2 da Ozzano e a -3 da Cervia. Non è stata la miglior prestazione del sestetto femminile, partita giocata su ritmi non altissimi con pause evidenti da parte delle sammarinesi e qualche errore di troppo. Non si è vista l’intensità di altre occasioni e neanche la difesa, uno dei punti di forza della squadra, è stata impeccabile. Ciò nonostante i parziali di 25-18; 25-21; 20-25; e 25-18 confezionano il 3 a 1 finale che permette alle Titane di incamerare altri tre punti in classifica e di allungare a 9 la striscia di vittorie consecutive. Buone notizie per il C.T della Nazionale Luigi Morolli attento e presente anche ieri al PalaCasadei e prossimo ad annunciare le convocazioni in vista del torneo sabato 25 domenica 26 febbraio. Torneo chiesto e prontamente organizzato per Malta che approfitterà della due giorni per venire a dare un'occhiata alle strutture sammarinese e a prendere confidenza con la Repubblica, in vista dei Giochi dei Piccoli Stati. Il torneo, quadrangolare femminile, prevede la presenza delle Nazionali di San Marino, Malta e due club della zona che devono ancora confermare la disponibilità.





Intervista a Luca Nanni coach Banca di San Marino