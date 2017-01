Giovani pallavoliste crescono. L’analisi del coach Dario Rocha Neto

Dario Rocha Neto, che segue come responsabile il settore giovanile femminile della Beach & Park Volley dalla scorsa estate, descrive la stagione 2016/2017 in termini positivi.

“Il bilancio non può che essere parziale perché siamo giusto a metà della stagione" chiarisce Dario Rocha, che aggiunge "Abbiamo avuto, per ora, segnali buoni dalla nostra under 13 che è seconda nel proprio girone dietro al Riviera Volley Rimini, una squadra molto forte. Questa under 13 è molto interessante e, se le ragazze continueranno a impegnarsi, credo che l’anno prossimo potranno creare un gruppo molto competitivo, integrandosi con le attuali under 14. La stessa under 14 sta andando bene. È a metà classifica del proprio girone ma ho fiducia che la squadra nel suo complesso possa crescere e recuperare qualche posizione da qui alla fine del girone d’andata. Le prime tre del campionato: Cattolica, Riviera Volley e BVolley sono davvero irraggiungibili. Diciamo che un bel traguardo sarebbe piazzarsi al quarto posto finale”.

Oltre a queste due squadre Dario Rocha si occupa anche di un’under 12: “Che inizierà il proprio campionato a febbraio e che per ora ha solo giocato un torneo amichevole” - . e anche di una under 14 Arcobaleno: “E’ un team misto da ragazze di 13/14 anni che hanno iniziato da poco a giocare. Un gruppo sperimentale che

comincia il proprio campionato la prima settimana di febbraio”.

“Dovessi fare un’analisi di quel che ho visto finora – conclude Rocha - direi che alcune ragazze delle varie categorie promettono bene. Alcune cominciano anche a fare la differenza. Noi tecnici ci lavoreremo sopra, così come lavoreremo per far emergere le potenzialità di tutte le nostre giocatrici”.