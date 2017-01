Settimo mandato per Eraldo Cellarosi. Confermato alla guida della Federazione Sport Invernali sammarinese



Rinnovi Federazioni Sportive sammarinesi: negli sport invernali confermato il direttivo con a capo Eraldo Cellarosi

Si definisce un dinosauro, Eraldo Cellarosi, eletto per acclamazione presidente della Federazione Sammarinese Sport Invernali per il settimo mandato consecutivo.

Il Presidente apprezza la stima che gli è stata conferita, ma si augura possano crescere presto eredi in grado di prenderne il posto. Gli stimoli per affrontare al meglio il prossimo quadriennio restano immutati. Il Presidente è inoltre amareggiato per il mancato completamento della struttura sciistica mai completata adiacente al Multieventi Sport Domus

Confermato in toto il consiglio federale uscente, con Cellarosi, restano alla guida della Federazione Sport Invernali anche Alberto Zampagna, Giacomo Dolcini, Alessandro Pasolini e Gianluca Gatti.



L.G