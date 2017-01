Federazione Sammarinese Vela: Fattori confermato alla guida

Conferma per acclamazione anche per Marino Fattori al vertice della Federazione Vela e per Riccardo Parma in consiglio. Le novità sono rappresentate da: Carlo Daniele, Martina Tosi e Daniele Volpini

Altri 4 anni alla guida della Federazione Vela Sammarinese. Per Marino Federico Fattori confermato Presidente per acclamazione sarà un quadriennio colmo di novità a cominciare dalla prossima estate. Quello che manca è la partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati in cui, la disciplina Vela, è stata presente solo a Cipro 2009.