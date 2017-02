Presentato il nuovo allenatore della T&A San Marino, Marco Nanni

La T&A San Marino ha presentato il nuovo allenatore, Marco Nanni. L' ex manager della Fortitudo Bologna, arriva sul Titano con qualche mese di ritardo, visto che la società biancoazzurra lo aveva contattato, la scorsa stagione, per sostituire il dimissionario Doriano Bindi. Motivi di lavoro, impedirono a Nanni di accettare la proposta della T&A, che si è invece concetizzata qualche mese fà. Nanni guiderà una squadra, ringiovanita e con tanti innesti italiani, a cominciare da Epifano e Ferrini. Tutto italiano sarà anche lo staff tecnico, di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonosta, sia in campionato che in Coppa dei Campioni. " Abbiamo scelto il miglior allenatore del panorama italiano ". Cosi il general manager della T&A, Mauro Mazzotti.

Ed ora sentiamo le prime parole di Marco Nanni, nuovo manager della T&A San Marino.