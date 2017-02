Eurolega: EA7 Olimpia Milano – Darussafaka Dogus 89-97

Clamorosa impresa di Milano. Sotto di 25 punti, la squadra di Repesa rimonta e batte il Dogus Istanbul nella 21° giornata di Eurolega.

Quando si dice il bello del Basket, di uno sport dove ogni volta, può succedere tutto ed il contrario di tutto.

L'esempio lampante, arriva dalla sfida del Forum di Assago, tra l'Olimpia Milano ed i turchi del Darussafaka, da questa stagione Dogus Istanbul.

Non c'è partita prima dell'intervallo lungo, con il quintetto ospite che domina letteralemtne i primi 2/4 di gara.

Trascinati dall'ex Pistoia, Brad Wanamaker, la squadra turca raggiunge il massimo vantaggio, +25 in apertura del terzo periodo.

Sembra finita ed invece Milano, sospinta dal calore del suo pubblico, mette a referto un parziale di 13 a 0.

L'inerzia del macth cambia radicalmente e sul parquet del Forum, comincia un autentico show.

Difesa e contropiede sono gli ingredienti della clamorosa rimonta ed esattamente come una settimana fa, gli eroi biancorossi sono Dvide Pascolo ed il croato Simon.

Entrambi chiudono a quota 15 ma sopratutto segnano nell'ultimo periodo, 21 dei 28 punti di Milano.

In un Forum incredulo e festante, finisce 89 a 87.

Milano conquista la settima vittoria in Eurolega, la terza nelle ultime quattro giornate ed ora il cammino verso i playoff, resta difficile ma non impossibile.



