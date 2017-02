Volley: vola la Banca di San Marino

La squadra di coach Luca Nanni vince il big di giornata contro Ozzano e sale al secondo posto in classifica.

E' la settimana del volley sammarinese. Dopo la bella vittoria nell'anticipo di mercoledì, con la Titan Services che ha battuto Bellaria consolidando il primato in classifica, è arrivato anche il successo in campo femminile con la Banca di San Marino che vince il big match di giornata contro Ozzano. La squadra di coach Luca Nanni centra l'undicesima vittoria consecutiva che permette di salire al secondo posto in classifica proprio davanti a Ozzano. La Banca di San Marino gioca una grande partita, nella quale la differenza l'hanno fatta: battuta e una difesa molto attenta. In attacco le biancoazzurre sono state abilissime a sfruttare il mani fuori contro il muro di Ozzano. Le ospiti partono forte. Il primo tie-break sammarinese spezza il ritmo e la Banca di San Marino accorcia grazie alla battuta di Vanucci. Arriva il sorpasso sul 13/12. La Banca di San Marino allunga fino al 21/14. Le Titane chiudono 25/20. Nel secondo parziale sono le padrone di casa a partire subito molto forte. A metà se,t Ozzano prova a rientrare in partita. La rimonta delle emiliane si ferma nel finale sul 25/20 con il muro di Elisa Vanucci. Il terzo set è in equilibrio fino al 13 pari quando Ozzano trova un minibreak di due punti. Le ospiti costruiscono un vantaggio che può riaprire la partita. La Banca di San Marino aumenta i giri e porta Ozzano ai vantaggi. La Banca di San Marino vince 27/25 con muro decisivo di Benvenuti. Grande prova di Bacciocchi con 16 punti. In doppia cifra anche Elisa Parenti con 13. Prossimo impegno della Banca di San Marino in trasferta contro la Sammartinese, altra sfida fondamentale per continuare la rincorso alla capolista Cervia lontana appena tre punti.



Elia Gorini