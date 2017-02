13 anni senza Pantani

Il 14 febbraio 2004 ci lasciava uno degli sportivi italiani più amati e tormentati.

14 febbraio: per l'universo-mondo ha il sapore dolce di San Valentino, per chi lo sport lo vive anche solo guardandolo invece ha quello amaro di chi ricorda un'emozione che non tornerà più. Quell'emozione è Marco Pantani, icona prima ancora che campione, poi suo malgrado trasformato in mito come succede a tutti i grandi morti giovani. “In salita vado forte per alleviare la mia agonia”, sta tutto in questa frase Il Pirata: look anarcoide su sguardo malinconico, aggiungici il fatto che sei un fuoriclasse ed ecco che diventi uno degli sportivi italiani più amati di sempre.



La vita di Pantani è stata come il suo mestiere, un continuo sali-scendi. Una carriera promettente che sembra stroncata sul nascere da vari incidenti, due dei quali tanto gravi quanto surreali: un fuoristrada lo investe e gli stecca tibia e perone quasi costringendolo al ritiro, l'attraversamento di un gatto invece gli costa caduta e lacerazione delle fibre muscolari della coscia.



Pantani non molla e nel '98 scrive la storia con la doppietta Giro-Tour, riuscita - nello stesso anno - solo ad altri sei prima e a nessuno dopo . Come tutte le più belle cose la favola dura poco, fino al giugno '99, quando a Madonna di Campiglio un Giro già vinto gli viene tolto per un valore sballato nel sangue. Sospensione precauzionale e non doping, ma Pantani diventa sinonimo di drogato e l'atleta, di fatto, finisce qui. Nel 2016 la procura di Forlì conclude che dietro al tutto ci fu la Camorra, presumibilmente per ragioni legate alle scommesse. Ma ormai è tardi: l'uomo Pantani è finito il 14 febbraio 2004, a 34 anni. A San Valentino, quasi a sottolineare che più che la morte del Pirata vanno ricordati tutti quelli che ha fatto innamorare.



RM