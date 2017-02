San Marino: Federtennis e Barazzutti insieme per un nuovo progetto tecnico

Il Capitano dell'Italia di Davis seguirà da vicino la riorganizzazione della Scuola di Avviamento Tennis, nonché la supervisione tecnica di allenatori e atleti.

Corrado Barazzutti sarà il nuovo consulente tecnico della Federazione Sammarinese Tennis. Il Capitano dell'Italia di Coppa Davis collaborerà ad un progetto di ampio raggio, con particolare attenzione alla riorganizzazione tecnica della scuola di avviamento tennis. L'intenzione è quella di avviare un rinnovamento dalle basi con l'obiettivo – per il prossimo quadriennio olimpico – di formare giovani tennisti in grado di competere in campo internazionale, tanto ai Giochi dei Piccoli Stati, quanto in Coppa Davis. La collaborazione con Barazzutti si estenderà naturalmente a tutte le risorse – tecniche e non solo – su cui la Federazione Sammarinese Tennis può contare, dalla formazione dei tecnici allo sviluppo di tennisti già lanciati nella loro carriera.



LP