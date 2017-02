Mondiali sci: Alessandro Mariotti chiude 66' il gigante

Non basta una buona prova al sammarinese per qualificarsi per la seconda manche.

Non basta ad Alessandro Mariotti un'ottima prova nella prima manche del gigante per qualificarsi alla seconda. Lo sciatore sammarinese ha chiuso al 66' posto con il tempo di 1:20.03, a 13"30 dal migliore, l'austriaco Marcel Hirscher. Per potersi qualificare alla seconda manche, il portacolori del Titano sarebbe dovuto rientrare nei primi 60. E' comunque un'ottima prova quella di Mariotti su una neve particolarmente insidiosa a causa del gelo. Al cancelletto di partenza 106 atleti, dei quali solo 74 sono riusciti a concludere la prima manche. Per Alessandro Mariotti, i mondiali di St. Moritz non sono però finiti, lo sciatore sammarinese tornerà in pista domani mattia per le qualificazioni dello slalom. Ad accompagnare Mariotti nell'avventura mondiali il tecnico Pauletto e il capo missione Giacomo Dolcini



Elia Gorini