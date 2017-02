Mondiali sci: Hirscher è un "gigante", Mariotti buona prova ma non basta

Marcel Hirscher vince il gigante di St. Moritz, Alessandro Mariotti è 66' nella prima manche, ma non basta per la qualificazione. Un aereo abbatte la telecamera sulla pista tra le due mache.

Non basta ad Alessandro Mariotti un'ottima prova nella prima manche del gigante per qualificarsi alla seconda. Lo sciatore sammarinese ha chiuso al 66' posto con il tempo di 1:20.03, a 13"30 dal migliore, l'austriaco Marcel Hirscher. Per potersi qualificare alla seconda manche, il portacolori del Titano sarebbe dovuto rientrare nei primi 60. E' comunque un'ottima prova quella di Mariotti su una neve particolarmente insidiosa a causa del gelo. Al cancelletto di partenza 106 atleti, dei quali solo 74 sono riusciti a concludere la prima manche. Per Alessandro Mariotti, i mondiali di St. Moritz non sono però finiti, lo sciatore sammarinese tornerà in pista domani mattina per le qualificazioni dello slalom. Nella seconda manche si conferma Marcel Hirscher. Il campione austriaco vince con 25/100 sul connazionale Roland Leitinger e di 71/100 sul norvegese Leif Kristian Haugen, entrambi mai sul podio in coppa del Mondo. Nell'albo d'oro, Hirscher succede a Ted Ligety, fuori per l'operazione alla schiena. Per il l'austriaco si tratta della sesta medaglia mondiale in carriera, il terzo oro, il primo in gigante. Nei mondiali di St. Moritz è il secondo podio dopo l'argento in combinata. Lontano dalla zona medaglie il francese Alexis Pinturault a 98/100 dall'oro. Il migliore degli azzurri è Riccardo Tonetti, decimo. Nella giornata dei mondiali anche momenti di paura quando un aereo della pattuglia acrobatica svizzera è passato troppo vicino ai cavi della telecamera sospesa sopra la pista di gara, causando la rottura di uno dei fili. Una parte del cavo è finito sulle funi della seggiovia che si è subito bloccata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, l'incidente ha imposto uno slittamento dell'inizio della seconda manche.



Elia Gorini