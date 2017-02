Sci di fondo, Pellegrino: è storia!

L'aostano è il primo italiano a laurearsi campione del mondo nello sprint a tecnica libera.

Federico Pellegrino è nella storia dello sci di fondo: l'aostano ha firmato il primo successo azzurro di sempre ai Mondiali, nello sprint a tecnica libera, bissando l'acuto in Coppa del Mondo della passata stagione. Una “fantastica vittoria” - come ha lui stesso commentato nel post gara – ed ottenuta dopo una grande rimonta nel rettilineo finale, che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle Ustiugov e Klaebo sulla neve finlandese di Lathi.



LP



