Cons, Giardi unico candidato alla Presidenza

Il Comitato Esecutivo del CONS riunitosi ieri sera 23 febbraio ha provveduto all’apertura delle buste contenenti le candidature per le prossime elezioni del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese del 9 marzo 2017.

Per la Presidenza risulta unico candidato Gian Primo Giardi così come Eros Bologna risulta l’unico candidato per la Segreteria Generale.

Tre i Presidenti candidati per la vice-presidenza: Christian Forcellini (tennis), Marco Tura (calcio) e Stefano Valentino Piva (tennistavolo).

Per l’incarico di membro compatibile con l’incarico di Presidente di Federazione (3 posti) sono stati proposti: Marco Tura (calcio), Damiano Battistini (pallacanestro), Gian Nicola Berti (tiro a volo), Eraldo Cellarosi (sport invernali), Marino Federico Fattori (vela), Christian Forcellini (tennis), Gian Luigi Lazzarini (pallavolo), Giuseppe Nicolini (nuoto), Giuseppe Mario Muscioni (tiro a segno), Stefano Valentino Piva (tennistavolo), Adriano Santi (bowling), Paolo Valli (auto motoristica), Emanuele Vannucci (golf), Denis Zanotti (moto) e Luciano Zanotti (tiro con l’arco).

Per i due posti da membro incompatibile con cariche federali sono stati candidati: Mahena Abbati, Alessandra Carattoni, Giorgio Crescentini, Leonardo Lonfernini, Gian Luigi Macina, Maurizia Menghi, Alessandra Renzi, Maria Teresa Righi, Davide Santi, Luciano Scarponi, Andrea Tini, Romano Toccaceli, Giuliano Tomassini, Paolo Valli, Bruno Zattini e Giovanni Zonzini.