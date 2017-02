Nuoto, Meeting del Titano alla "Fiamme Oro". Per San Marino quattro medaglie

Due argenti per Giacomo Casadei e un argento e un bronzo per Raffaele Tamagnini

È il Gruppo Fiamme Oro di Roma ad aggiudicarsi il 15° Meeting del Titano, tappa iniziale del Grand Prix d'Inverno nonché primo test in vasca lunga del 2017. Un'occasione rara in questo periodo dell'anno, dettaglio che ha reso assai allettante la kermesse del Multieventi. E i dati lo confermano: 450 partecipanti – per 60 squadre – con nomi importanti come quelli di Alice Mizzau e dell'argento olimpico di Rio Rachele Bruni. Provenienti da 17 regioni d'Italia, da Malta e pure dal Sud America (un atleta viene dall'Ecuador e un altro dal Brasile).



In tutto ciò la Federazione Sammarinese si è presa quattro medaglie nella categoria ragazzi, equamente divise tra Giacomo Casadei – argento nei 200 e nei 100 rana – e Raffaele Tamagnini, che nello stile libero ha conquistato l'argento nei 100 e il bronzo nei 50. Quest'ultimo con un tempo che gli è valso il minimo per i nazionali italiani di Roma, in programma in agosto. Lo stesso ha fatto Arianna Valloni negli 800 juniores, mentre la 4x100 mista composta da Carlotta Bulzoni, Linda Canti, Beatrice Felici e Sara Lettoli ha strappato il pass per i Giochi dei Piccoli Stati.



In generale, nonostante la condizione atletica non sia ancora delle migliori la due giorni di gare ha regalato alcune performance interessanti. Nei 200 stile per esempio la Mizzau ha fatto registrare la seconda prestazione nazionale stagionale, mentre nei 100 dorso ragazzi Thomas Ceccon si è messo in luce con un bel 56” 77.



RM



Nel servizio le interviste a Giuseppe Nicolini (Presidente FSN), Arianna Valloni, Raffaele Tamagnini e Maurizio Coconi (CT Nazionale sammarinese nuoto)