VL Pesaro, Bucchi: "A metà terzo quarto si è spenta la luce"

Si dice arrabbiato il coach della Consultinvest, che invoca maggior cattiveria e solidità nei momenti decisivi.

Critico e arrabbiato nella conferenza stampa del post partita, Piero Bucchi, che commenta così l'ampia sconfitta patita da Pesaro al Taliercio di Venezia: "Abbiamo giocato bene fino a metà terzo quarto, dove non abbiamo più ricucito lo svantaggio e dovevamo essere molto più solidi e duri di quanto non abbiamo fatto. Devo dire che si è vista differenza a livello tecnico ed atletico con Venezia; non siamo spariti, direi piuttosto che eravamo pienamente in partita fino al 28' e abbiamo subito un break sul -8, concedendo loro troppi contropiedi e perdendo 2-3 palloni in eccesso. Mi spiace, perché di lì in avanti si è spenta la luce".



Nel video l'intervista a Piero Bucchi, coach Consultinvest Pesaro.



LP