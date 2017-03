Sci: Brignone e Paris ancora sul podio, l'Italia fa 40

Ad Aspen, negli Stati Uniti continua l'ottimo momento dell'Italia nelle finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Nel superG femminile, Federica Brignone centra il terzo posto alle spalle del della sciatrice del Liechtenstein Tina Weirather e della slovena Ilka Stuhec.

Ottimi notizie anche tra gli uomini con Dominik Paris che, dopo la vittoria di ieri in discesa, sale sul secondo gradino del podio in Super G alle spalle dell'austriaco Hannes Reichelt. Per l'Italia è il 40' podio stagionale.



Elia Gorini