Volley, Titan Services corsara a Bologna

Netto successo per gli uomini di Mascetti, che riscattano lo scivolone di settimana scorsa.

Non c'è partita o quasi, in quel di Bologna, dove la Titan Services ha anticipato per la 19° di campionato, riportandosi a ridosso dello Zinella.



Burger King Bologna travolta da un secco 3-0, in cui brillano Budzko e Tabarini (rispettivamente 13 e 12 punti per opposto e capitano sammarinesi): 25-16, 25-17, 25-23 i parziali.



Incontro gestito senza patemi dall'attuale seconda forza del campionato di Serie C che trova buona continuità in attacco, riscoprendosi pungente in battuta complice le basse percentuali in ricezione dei felsinei, sotto di due set in un amen.



Piccata risposta emiliana nella terza partita, in cui la ricezione di casa migliora sensibilmente, creando qualche grattacapo al sestetto di Mascetti, che la porta comunque a casa per 3-0.



LP